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До четвертої години. В УЗ оновили графік запізнення потягів через ракетний удар

Фото: в УЗ оновили графік запізнення потягів через ракетний удар (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Декілька пасажирських поїздів "Укрзалізниці" у зв'язку із сьогоднішнім ракетним ударом спізнюються на 2-4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Станом на 22:30 через наслідки знеструмлення запізнюються наступні поїзди:

  • №711/712 Краматорськ — Київ (+4 години 27 хвилин);
  • №191/192 Одеса - Краматорськ (+2 години 57 хвилин);
  • №91/92 Одеса - Харків (+2 години 57 хвилин);
  • №35/36 Одеса - Перемишль (+2 години 07 хвилин);
  • №37/38 Одеса - Ужгород (+2 години 03 хвилини);
  • №25/26 Одеса - Рахів (+1 година 23 хвилини);
  • №235/236 Одеса — Чернівці (+1 година 23 хвилини).

Згідно з повідомленням УЗ, пасажирам, які прибувають після настання комендантської години, на вокзалі гарантовано тепло "Залізної фортеці" на вокзалі, чай та забезпечення пересадки на найближчі рейси за потрібним напрямком.

Раніше ми писали, що внаслідок тимчасового знеструмлення ряд поїздів "Укрзалізниці" рухається із затримкою.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару

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Укрзалізницяракетный удар