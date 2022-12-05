До четырех часов. В УЗ обновили график опоздания поездов из-за ракетного удара

Несколько пассажирских поездов "Укрзализныци" в связи с сегодняшним ракетным ударом опаздывают на 2-4 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
По состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают следующие поезда:
Согласно сообщению УЗ, пассажирам, прибывающим после наступления комендантского часа, на вокзале гарантировано тепло "Железной крепости" на вокзале, чай и обеспечение пересадки на ближайшие рейсы по нужному направлению.
Ранее мы писали, что в результате временного обесточивания ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.
Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.
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