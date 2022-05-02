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Более четверти российских сил вторжения в Украине выведены из строя, - британская разведка

Фото: четверть батальонно-тактических групп РФ уже выведены из строя (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия несет тяжелые потери в Украине. Около четверти ее батальонно-тактических групп уже выведены из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, в начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонно-тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

"Скорее всего, более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя", - считают в Минобороны Британии.

При этом в некоторых из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантных войск (ВДВ), наблюдаются самые высокие показатели потерь.

"России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину