Більше чверті російських сил вторгнення в Україну виведені з ладу, - британська розвідка

Як наголошується в повідомленні, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонно-тактичних груп, що становить приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності.

"Швидше за все, більше чверті цих підрозділів в даний час виведені з ладу", - вважають в Міноборони Британії.

При цьому в деяких з найбільш елітних частин Росії, в тому числі Повітряно-десантних військ (ВДВ), спостерігаються найвищі показники втрат.

"Росії, ймовірно, будуть потрібні роки, щоб відтворити ці сили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд DailyMail опублікував матеріал із заявою міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса. Він вважає, що "Росія використає парад 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для вирішального удару по Україні".