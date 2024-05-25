Четверте за поширеністю серед жінок. В МОЗ розповіли про рак шийки матки

Рак шийки матки посідає четверте місце за поширеністю серед жінок у світі. Лише за 2022 рік в Україні було зареєстровано ще 3 тисячі випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я України".

Рак шийки матки є злоякісним новоутворенням на слизовій оболонці. Процес є досить повільним й починає з так званої дисплазії шийки матки. Після цього змінені клітини перетворюються на ракові.

Основою причиною захворювання є вірус папіломи людини, який передається статевим шляхом. Під час контакту імунна система людини зазвичай його "нейтралізує". Втім є випадки, коли вірус залишається в організмі на роки.

Серед симптомів раку шийку матки:

кровотеча після статевого акту або між менструаціями;

біль в області тазу;

біль під час статевого акту;

незвичні вагінальні виділення та інше.

У разі виявлення симптомів - необхідно звернутись про допомогу до лікаря. На ранніх стадіях хвороба піддається лікуванню.

Щоб зменшити ризики необхідно зробити: