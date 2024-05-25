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Четверте за поширеністю серед жінок. В МОЗ розповіли про рак шийки матки

Субота 25 травня 2024 22:24
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Четверте за поширеністю серед жінок. В МОЗ розповіли про рак шийки матки Фото: в МОЗ розповіли про рак шийки матки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рак шийки матки посідає четверте місце за поширеністю серед жінок у світі. Лише за 2022 рік в Україні було зареєстровано ще 3 тисячі випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я України".

Рак шийки матки є злоякісним новоутворенням на слизовій оболонці. Процес є досить повільним й починає з так званої дисплазії шийки матки. Після цього змінені клітини перетворюються на ракові.

Основою причиною захворювання є вірус папіломи людини, який передається статевим шляхом. Під час контакту імунна система людини зазвичай його "нейтралізує". Втім є випадки, коли вірус залишається в організмі на роки.

Серед симптомів раку шийку матки:

  • кровотеча після статевого акту або між менструаціями;
  • біль в області тазу;
  • біль під час статевого акту;
  • незвичні вагінальні виділення та інше.

У разі виявлення симптомів - необхідно звернутись про допомогу до лікаря. На ранніх стадіях хвороба піддається лікуванню.

Щоб зменшити ризики необхідно зробити:

  • щеплення проти вірусу папілому людини;
  • огляд органів малого таза;
  • тест на вірус папіломи людини;
  • ПАП-тест – цитологічний скринінг раку шийки матки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які безкоштовні ліки можна отримати та де їх можна взяти.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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