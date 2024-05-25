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Четвертый по распространенности среди женщин. В Минздраве рассказали о раке шейки матки

Суббота 25 мая 2024 22:24
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Четвертый по распространенности среди женщин. В Минздраве рассказали о раке шейки матки Фото: в Минздраве рассказали о раке шейки матки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Рак шейки матки занимает четвертое место по распространенности среди женщин в мире. Только за 2022 год в Украине было зарегистрировано еще 3 тысячи случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья Украины".

Рак шейки матки является злокачественным новообразованием на слизистой оболочке. Процесс является достаточно медленным и начинает с так называемой дисплазии шейки матки. После этого измененные клетки превращаются в раковые.

Основой причиной заболевания является вирус папилломы человека, который передается половым путем. Во время контакта иммунная система человека обычно его "нейтрализует". Впрочем, есть случаи, когда вирус остается в организме на годы.

Среди симптомов рака шейки матки:

  • кровотечение после полового акта или между менструациями;
  • боль в области таза;
  • боль во время полового акта;
  • необычные вагинальные выделения и прочее.

В случае обнаружения симптомов - необходимо обратиться за помощью к врачу. На ранних стадиях болезнь поддается лечению.

Чтобы уменьшить риски необходимо сделать:

  • прививку против вируса папилломы человека;
  • осмотр органов малого таза;
  • тест на вирус папилломы человека;
  • ПАП-тест - цитологический скрининг рака шейки матки.

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Министерство здравоохранения Украины
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