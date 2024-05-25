Четвертый по распространенности среди женщин. В Минздраве рассказали о раке шейки матки
Рак шейки матки занимает четвертое место по распространенности среди женщин в мире. Только за 2022 год в Украине было зарегистрировано еще 3 тысячи случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья Украины".
Рак шейки матки является злокачественным новообразованием на слизистой оболочке. Процесс является достаточно медленным и начинает с так называемой дисплазии шейки матки. После этого измененные клетки превращаются в раковые.
Основой причиной заболевания является вирус папилломы человека, который передается половым путем. Во время контакта иммунная система человека обычно его "нейтрализует". Впрочем, есть случаи, когда вирус остается в организме на годы.
Среди симптомов рака шейки матки:
- кровотечение после полового акта или между менструациями;
- боль в области таза;
- боль во время полового акта;
- необычные вагинальные выделения и прочее.
В случае обнаружения симптомов - необходимо обратиться за помощью к врачу. На ранних стадиях болезнь поддается лечению.
Чтобы уменьшить риски необходимо сделать:
- прививку против вируса папилломы человека;
- осмотр органов малого таза;
- тест на вирус папилломы человека;
- ПАП-тест - цитологический скрининг рака шейки матки.
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