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Четверта колона найманців ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі, - "Гаюн"

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Білорусь, Вівторок 18 липня 2023 13:39
Четверта колона найманців ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі, - "Гаюн" Фото: до Білорусі прибула нова колона найманців ПВК Вагнера 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Четверта колона найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" прибула до Білорусі. До неї входить понад 80 машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Прямо зараз у напрямку Осиповичів та табору в с. Цель трасою М5 від Бобруйська рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, у складі колони як мінімум 80 машин різних модифікацій. А саме: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих "Уралів" та КамАЗів.

"Техніка рухається з номерами (так званих, - ред.) ЛНР/ДНР. Відомо, що колона розтягнулася по трасі на +- 5 км і зараз вже під'їжджає до з'їзду на село Цель, де знаходиться наметовий табір для найманців ПВК "Вагнера", - зазначає "Гаюн".

"За нашими даними, це вже четверта колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі", - додають у "Беларускі Гаюн".

Четверта колона найманців ПВК &quot;Вагнера&quot; прибула до Білорусі, - &quot;Гаюн&quot;

"Вагнерівці" в Білорусі

Перші згадки про ПВК "Вагнера" у Білорусі почали з'являтися після того, як найманці засновника ПВК Євгена Пригожина здійснили невдалий бунт, не завершивши свій "похід на Москву" за 200 км від неї.

Так, станом на 17 липня до Білорусі прибуло від 500 до 700 найманців "Вагнера". Крім того, The New York Times отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Вони були зроблені супутником MAXAR 14 та 16 липня. На них було видно понад десяток машин найманців ПВК "Вагнера" прибули до військового табору в селі Цель, розташованого в Білорусі.

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Білорусь ПВК Вагнера
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