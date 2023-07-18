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Четвертая колонна наемников ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь, - "Гаюн"

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Беларусь, Вторник 18 июля 2023 13:39
Четвертая колонна наемников ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь, - "Гаюн" Фото: в Беларусь прибыла новая колонна наемников ЧВК Вагнера 18 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Четвертая колонна наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" прибыла в Беларусь. В нее входит более 80 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Прямо сейчас в направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна крупная колонна наёмников ЧВК "Вагнера", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, в составе колонны как минимум 80 машин различных модификаций. А именно:18 фур, больше 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, "буханки" около 20 единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных "Уралов" и КамАЗов.

"Техника движется с номерами (так называемых, - ред.) ЛНР/ДНР. Известно, что колонна растянулась по трассе на +- 5 км и сейчас уже подъезжает к съезду на деревню Цель, где находится палаточный лагерь для наемников ЧВК "Вагнера", - отмечает "Гаюн".

"По нашим данным это уже четвертая колонна наемников Пригожина, которая прибыла в Беларусь", - добавляют в "Беларускі Гаюн".

Четвертая колонна наемников ЧВК &quot;Вагнера&quot; прибыла в Беларусь, - &quot;Гаюн&quot;

"Вагнеровцы" в Беларуси

Первые упоминания о ЧВК "Вагнера" в Беларуси стали появляться после того, как наемники основателя ЧВК Евгения Пригожина совершили неудавшийся бунт, не завершив свой "поход на Москву" в 200 км от нее.

Так, по состоянию на 17 июля в Белорусь прибыло от 500 до 700 наемников "Вагнера". Кроме того, The New York Times получило свежие спутниковые фото палаточного лагеря под Осиповичами. Они были сделаны спутником MAXAR 14 и 16 июля. На них было видно более десятка машин наемников ЧВК "Вагнера" прибыли в военный лагерь в селе Цель, расположенного в Беларуси.

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