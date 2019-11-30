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Чверть усіх зарплат в Україні виплачують у Києві

Новини » Економіка     30.11.2019 - 14:04
Чверть усіх зарплат в Україні виплачують у Києві
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У Києві платять в 1,5 рази більше, ніж у середньому по країні

Державна служба статистики оприлюднила дані по фонду заробітної плати в України в січні-жовтні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, фонд оплати праці за 10 місяців 2019 року склав 790,5 млрд грн.

Найбільшу частку займає Київ - 185,5 млрд грн (23,5%). Далі йдуть Дніпропетровська (81,2 млрд грн, або 10,3%) Харківська (50,2 млрд грн, 6,3%), Львівська (44,3 млрд грн, 6,4 %) і Донецька (42,8 млрд грн, 5,4%) області.

Фонд оплати праці всіх працівників за регіонами за січень-жовтень 2019

Чверть усіх зарплат в Україні виплачують у Києві

Дані: Держстат

Дані підготовлені за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що валовий регіональний продукт (ВРП) на душу населення Києва в 2021 році досягне 13,4 тис. доларів у порівнянні з 11,3 тис. доларів у 2019 році. Про

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2019 року склала 10727 грн. Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 15862 грн.

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