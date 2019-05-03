Четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве

Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы у Украины в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, фонд оплаты труда в марте 2019 года составил 79,265 млрд грн. Самую большую долю занимает Киев - 19,5 млрд грн (24,7%). Далее идут Днепропетровская (8,0 млрд грн, или 10,1%) Харьковская (5,0 млрд грн, 6,3%), Львовская (4,3 млрд грн, 5,5%) и Донецка (4,2 млрд грн, 5,5%) области.

Данные: Госстат

Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Напомним, по данным Госстата за 2017 год, наибольшую долю в ВВП занимает город Киев (23,4%). Далее идут Днепропетровская (10,5%), Харьковская (6,3%), Донецкая (5,6%) и Киевская 5,3% области.

Самый большой ВВП на одного человека зафиксирован в Киеве (238,6 тыс. грн), что в 3,4 раза больше, чем в целом по стране (70,2 тыс. грн).