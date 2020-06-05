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Четверть украинцев готовы переехать на Запад при условии предоставления гражданства

Новости » Общество     05.06.2020 - 13:38
Четверть украинцев готовы переехать на Запад при условии предоставления гражданства
Фото: аэропорт (РБК-Украина)

Украинцы не против жить в ЕС и США, но на территории России не хотят даже за деньги

В апреле 2020 года 27,1% украинцев были согласны переехать на постоянное жительство в страны Европейского союза и США при условии предоставления гражданства. Остались бы дома 65,1% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, 6,3% граждан готовы были бы уехать жить на территорию России при условии предоставления гражданства, 86,3% считают такое предложение неуместным.

При условии выплаты 100 тысяч долларов количество украинцев, которые готовы поехать на территорию РФ, увеличивается до 11,2%. Но 80,2% респондентов не соглашаются поехать даже за деньги.

Четверть украинцев готовы переехать на Запад при условии предоставления гражданства

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение апреля-мая 2020 года. Полевой этап длился с 26 по 30 апреля. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1507 респондентов, которые проживают по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", среди жителей украинских городов, которые хотели бы поехать на работу за границу, в сентябре 2019 года наибольшей популярностью пользовалась Германия (27%).

Отметим, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, по состоянию на май 2019 году половина украинцев (52%) заявляли, что никогда не были за границей.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияопросКМИС
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