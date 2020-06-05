Чверть українців готові переїхати на Захід за умови надання громадянства

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Українці не проти жити в ЄС та США, але на території Росії не хочуть навіть за гроші

У квітні 2020 року 27,1% українців були згодні переїхати на постійне проживання до країн Європейського союзу та США за умови надання громадянства. Залишилися б вдома 65,1% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даним опитування, 6,3% громадян готові були б поїхати жити на територію Росії за умови надання громадянства, 86,3% вважають таку пропозицію недоречною.

За умови виплати 100 тисяч доларів кількість українців, які готові поїхати на територію РФ, збільшується до 11,2%. Але 80,2% респондентів не погоджуються поїхати навіть за гроші.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом квітня-травня 2020 року. Польовий етап тривав з 26 по 30 квітня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1507 респондентів, які проживають по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед жителів українських міст, які хотіли б поїхати на роботу за кордон, у вересні 2019 року найбільшою популярністю користується Німеччина (27%).

Відзначимо, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, станом на травень 2019 року половина українців (52%) заявляли, що ніколи не були за кордоном.

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Автор: Олександр Білоус