Четверть украинцев готовы обменять свободу на достаток

В июне 2019 года 28% украинцев готовы были обменять свободу и гражданские права на достаток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, ради свободы и гражданских прав 45% граждан готовы терпеть определенные материальные трудности.

Больше всего готовы идти на определенные жертвы ради свобод и гражданских прав избиратели партии "Европейская солидарность", а единственной партией, чьи избиратели (36%) готовы обменять их на благосостояние, оказалась "Оппозиционная платформа - За життя", однако 36% избирателей этой партии не смогли сделать четкий выбор, что для них важнее

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По сравнению с прошлым годом, существенно возросло в обществе осознание того, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как она эти шансы использует" - так считают 61% граждан (в мае 2018 года их было 45%).

При этом существенно меньше граждан сегодня разделяют мнение, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым" - 29% (в прошлом году было 44%). Меньше всего полагаются на государственное обеспечение избиратели "Голоса", больше всего - партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя".

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Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года 20,1% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с кем угодно и о чем угодно. В то же время 48,8% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17,4% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги.