Чверть українців готові обміняти свободу на достаток

У червні 2019 року 28% українців готові були обміняти свободу і громадянські права на достаток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування , заради свободи і громадянських прав 45% громадян готові терпіти певні матеріальні труднощі.

Найбільше готові йти на певні жертви заради свобод і громадянських прав виборці партії "Європейська солідарність", а єдиною партією, чиї виборці (36%) готові обміняти їх на добробут, виявилася "Опозиційна платформа - За життя", однак 36% виборців цієї партії не змогли зробити чіткий вибір, що для них важливіше.

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У порівнянні з минулим роком, то істотно зросло у суспільстві усвідомлення того, що "держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри" у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає" - так вважають 61% громадян (у травні 2018 року їх було 45%).

Натомість істотно менше громадян сьогодні поділяють думку, що "держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним" - 29% (торік було 44%). Найменше покладаються на державне забезпечення виборці "Голосу", найбільше - партій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя".

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Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у червні 2019 року 20,1% громадян України погоджуються, що заради миру на Донбасі варто йти на компроміси з ким завгодно і про що завгодно. У той же час 48,8% респондентів вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. Силовий варіант вирішення конфлікту підтримують 17,4% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, більшість українців в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги.