Четверо загиблих та десяток поранених: поліція розповіла про наслідки атаки РФ на Київщину

РФ атакувала Київщину вночі 14 березня. Внаслідок обстрілу чотири особи загинуло, десять отримали поранення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомила поліція Київської області.

На Київщині кількість постраждалих зросла до 15. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Окрім інформації про наслідки обстрілів правоохоронці показали кадри наслідків атаки РФ на Київщину.

У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей , ще восьмеро отримали поранення.

На Обухівщині пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та ліфтову шахту.

Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано.

Також внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала комбінованої атаки на Україну. Найбільше пошкоджень та інших наслідків зафіксовано на Київщині, Запоріжжі та в Сумах.

У Києві знову повернулись до екстрених відключень світла через ворожу атаку.

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів більше про атаку на місто та показав кадри пожежі, яка стала наслідком ракетно-дронового обстрілу.

Сьогодні вночі на Україну летіли дрони, балістика та крилаті ракети, пізніше з'явилось повідомлення про зліт МіГ-31К, носія "Кинджалів". Однак поки більше інформації про наслідки не надходило.