Четверо погибших и десяток раненых: полиция рассказала о последствиях атаки РФ на Киевщину

08:15 14.03.2026 Сб
В результате атаки были повреждены, в частности, жилые дома, складские помещения и автомобили
aimg Маловичко Юлия
Фото: пожар после атаки РФ (полиция Киевщины)

РФ атаковала Киевскую область ночью 14 марта. В результате обстрела четыре человека погибли, десять получили ранения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила полиция Киевской области.

Читайте также: Под ударом Киев, Сумы и Запорожская область: все о ночной атаке РФ на Украину

Также в результате атаки были повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили.

В частности, в Вышгородском районе повреждены складское помещение и грузовой автомобиль. Погиб мужчина, еще два человека госпитализированы.

На Обуховщине повреждена кровля многоэтажного дома и лифтовая шахта.

В Броварах повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.

На Белоцерковщине повреждено хозяйственное здание.

Кроме информации о последствиях обстрелов правоохранители показали кадры последствий атаки РФ на Киевщину.

Фото: последствия атаки РФ на Киевскую область 14 марта (Полиция Киевщины)
Обновлено в 8:06
На Киевщине количество пострадавших возросло до 15. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, двух сейчас оперируют. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Атака РФ ночью 14 марта

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла комбинированную атаку на Украину. Больше всего повреждений и других последствий зафиксировано в Киевской области, Запорожье и в Сумах.

В Киеве снова вернулись к экстренным отключениям света из-за вражеской атаки.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал больше об атаке на город и показал кадры пожара, который стал следствием ракетно-дронового обстрела.

Сегодня ночью на Украину летели дроны, баллистика и крылатые ракеты, позже появилось сообщение о взлете МиГ-31К, носителя "Кинжалов". Однако пока больше информации о последствиях не поступало.

Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
