Четверо погибших и десяток раненых: полиция рассказала о последствиях атаки РФ на Киевщину
РФ атаковала Киевскую область ночью 14 марта. В результате обстрела четыре человека погибли, десять получили ранения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила полиция Киевской области.
Также в результате атаки были повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили.
В частности, в Вышгородском районе повреждены складское помещение и грузовой автомобиль. Погиб мужчина, еще два человека госпитализированы.
На Обуховщине повреждена кровля многоэтажного дома и лифтовая шахта.
В Броварах повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.
На Белоцерковщине повреждено хозяйственное здание.
Кроме информации о последствиях обстрелов правоохранители показали кадры последствий атаки РФ на Киевщину.
Атака РФ ночью 14 марта
Напомним, сегодня ночью РФ нанесла комбинированную атаку на Украину. Больше всего повреждений и других последствий зафиксировано в Киевской области, Запорожье и в Сумах.
В Киеве снова вернулись к экстренным отключениям света из-за вражеской атаки.
Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал больше об атаке на город и показал кадры пожара, который стал следствием ракетно-дронового обстрела.
Сегодня ночью на Украину летели дроны, баллистика и крылатые ракеты, позже появилось сообщение о взлете МиГ-31К, носителя "Кинжалов". Однако пока больше информации о последствиях не поступало.