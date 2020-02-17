Четверо украинских прокуроров привлечены к расследованию катастрофы МН17

Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/jeroenakkermans)

На национальном уровне расследованием занимаются 9 прокуроров

На данный момент к работе международной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы рейса МН17, привлечено четверо украинских прокуроров. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Также сообщается, что на национальном уровне к делу привлечены девять сотрудников Офиса генпрокурора.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 прокурора. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", - сообщили в ОГП.

Кроме этого отмечается, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

Напомним, ранее нидерландские СМИ сообщили, что все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что отстранение было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела. При этом украинская сторона продолжит оказывать помощь Нидерландам в дальнейшем расследовании.

Отметим, первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 состоится 9 марта. В заседании примут участие адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе.