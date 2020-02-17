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Четверо українських прокурорів залучено до розслідування катастрофи МН17

Новини » Політика     17.02.2020 - 15:55
Четверо українських прокурорів залучено до розслідування катастрофи МН17
Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/jeroenakkermans)

На національному рівні займаються розслідуванням 9 прокурорів

На даний момент до роботи міжнародної слідчої групи, яка займається розслідуванням катастрофи рейсу МН17, залучено четверо українських прокурорів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також повідомляється, що на національному рівні до справи залучено дев'ять співробітників Офісу генпрокурора.

"Зараз до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу Генерального прокурора залучено 4 прокурори. На національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками Офісу генерального прокурора, а саме Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Вони мають досвід у здійсненні розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших тяжких кримінальних злочинів", - повідомили в ОГП.

Крім цього зазначається, що українська сторона знаходиться в постійній комунікації з іноземними колегами.

Нагадаємо, раніше нідерландські ЗМІ повідомили, що всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи.

Пізніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що відсторонення було пов'язане з ротацією в рамках реформи Генеральної прокуратури і не повинно вплинути на подальше розслідування справи. При цьому українська сторона продовжить надавати допомогу Нідерландам в подальшому розслідуванні.

Зазначимо, перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 відбудеться 9 березня. У засіданні візьмуть участь адвокати росіян, яких слідство вважає причетними до катастрофи.

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