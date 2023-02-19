Четверо поранених та зруйнована лікарня. Окупанти знову обстріляли Харківську область

Росіяни обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Попередньо, постраждали чотири людини та пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОВА.

У неділю, 19 лютого, біля 16:30, під обстрілом окупантів опинилися приватні житлові будинки села Липці Харківського району. В результаті цього поранення отримали дві жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу..

"У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці. У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік", - сказано в повідомленні.

Окрім цього повідомляється, що в результаті обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. А от в селищі міського типу Дворічна, Куп'янського району, через обстрілд було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.