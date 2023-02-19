Четверо раненых и разрушена больница. Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область

Россияне обстреляли несколько населённых пунктов Харьковской области. Предварительно пострадали четыре человека и повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

В воскресенье, 19 февраля, около 16:30, под обстрелом окупантов оказались частные жилые дома села Липцы Харьковского района. В результате ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

"В Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Получила медицинскую помощь на месте. В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина", - сказано в сообщении.

Кроме этого сообщается, что в результате обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. А вот в поселке городского типа Двуречная, Купянского района, из-за обстрела было повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.