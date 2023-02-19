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Четверо раненых и разрушена больница. Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область

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Харьковская область, Воскресенье 19 февраля 2023 18:59
Четверо раненых и разрушена больница. Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область Фото: оккупанты снова обстреляли Харьковскую область (facebook.com_mod_mil.rus)
Автор: Наталья Кава

Россияне обстреляли несколько населённых пунктов Харьковской области. Предварительно пострадали четыре человека и повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

В воскресенье, 19 февраля, около 16:30, под обстрелом окупантов оказались частные жилые дома села Липцы Харьковского района. В результате ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

"В Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Получила медицинскую помощь на месте. В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина", - сказано в сообщении.

Кроме этого сообщается, что в результате обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. А вот в поселке городского типа Двуречная, Купянского района, из-за обстрела было повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.

Фото: обстрел Харьковской области 19 февраля (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 18 февраля оккупанты обстреляли Центр первичной медико-санитарной помощи в Волчанске Чугуевского района.

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