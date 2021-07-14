В четверг СН соберет фракцию. Проголосуют кандидатуру Монастырского на главу МВД

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - сообщил нардеп.
Арахамия прогнозирует, что за нового министра внутренних дел проголосует большинство членов парламента.
Напомним, ранее глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский рассказал о предложении главы государства возглавить Министерство внутренних дел вместо Арсена Авакова. Он отметил, что предложение получил во вторник, 13 июля.
Как писало РБК-Украина, вчера Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.
Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на пост главы МВД.
Подробнее об отставке главы МВД и назначении нового министра читайте в нашем материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".