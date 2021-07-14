В четверг СН соберет фракцию. Проголосуют кандидатуру Монастырского на главу МВД

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - сообщил нардеп.

Арахамия прогнозирует, что за нового министра внутренних дел проголосует большинство членов парламента.