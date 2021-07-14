У четвер СН збере фракцію. Проголосують кандидатуру Монастирського на главу МВС

Глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що СН збереться на засідання 15 липня. Члени фракції проголосують за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Арахамія прогнозує, що за нового міністра внутрішніх справ проголосує більшість членів парламенту.

"13 липня заява Авакова про відставку зареєстрована у Верховній раді. У четвер, 15 липня, у перерві між засіданнями парламенту ми зберемо фракцію та проголосуємо за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. У той же день буде подання до прем’єр-міністра", - поінформував нардеп.

Нагадаємо, раніше глава правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський розповів про пропозицію глави держави очолити Міністерство внутрішніх справ замість Арсена Авакова. Він зазначив, що пропозицію отримав у вівторок, 13 липня.

Як писало РБК-Україна, вчора Аваков оголосив про свою відставку з посади глави МВС.

Відразу після цього відбулося засідання фракції СН, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Монастирського кандидатом на посаду глави МВС.

Детальніше про відставку глави МВС і призначення нового міністра читайте у нашому матеріалі "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".