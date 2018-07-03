В четверг Рада начнет работу с избрания нового состава ЦИК, - Парубий

Спикер ВР надеется, что нардепы выйдут на положительное решение по этому вопросу

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламент начнет работу по избранию нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом он сказал после закрытия вечернего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу напомнить, потому что в зале посеялись сомнения, что в четверг мы начинаем с избрания нового состава Центральной избирательной комиссии. Так указано в повестке дня. Я прошу всех готовиться к этому решению, это будет объемное решение, но я уверен, мы выйдем на положительное заключение", - сказал спикер ВР.

Напомним, представитель президента в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что голосование за избрание новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет происходить по количеству набранных голосов каждым из кандидатов.