У четвер Рада почне роботу з обрання нового складу ЦВК, - Парубій

Спікер ВР сподівається, що нардепи вийдуть на позитивне рішення по цьому питанню

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що у четвер парламент розпочне роботу з обрання нового складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це він сказав після закриття вечірнього пленарного засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу нагадати, бо в залі посіялись сумніви, що в четвер ми розпочинаємо з обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Так зазначено у порядку денному. Я прошу всіх готуватись до цього рішення, це буде об'ємне рішення, але я впевнений, ми вийдемо на позитивний висновок", - сказав спікер ВР.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко повідомила, що голосування за обрання нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) буде відбуватися за кількістю набраних голосів кожним з кандидатів.