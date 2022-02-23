"Четкий сигнал": в ОБСЕ осудили признание "ЛДНР" и призвали РФ отвести войска

Шмид написала, что присоединилась ко второму на этой неделе специальному заседанию Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Украине.

"России дан четкий сигнал отменить признание ОРДЛО и вывести войска", - подчеркнула Шмид.

На заседании была выражена широкая поддержка работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщил постпред Польши и председатель Постоянного совета ОБСЕ Адам Халачиньский, в ходе расширенного заседания "государства-участники ОБСЕ выразили солидарность и полную поддержку Украине и призвали Россию отменить решения, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Грубое нарушение Российской Федерацией международного права, принципов ОБСЕ и минских соглашений осудили более 40 выступавших. Россия и Беларуси поставили под сомнение, казалось бы, очевидные аргументы", - сказал польский постпред.