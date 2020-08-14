Четкие условия депозитов и кредитов: НБУ предлагает изменить правила договоров

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для лучшего понимания потребителями договоры будут содержать больше информации

Национальный банк Украины разработал и предлагает к обсуждению с финансовыми учреждениями новые требования к раскрытию банками информации об услугах в договорах. Договоры должны будут содержать унифицированного описания услуги - потребительского кредита или депозита.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в договоре четко должны быть прописаны санкции в случае невыполнения условий, в договоре не должно быть недобросовестных условий, которые ограничивают права клиентов.

Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать информацию о виде вклада, срок хранения, дату возврата денежных средств, право продлить срок вклада, размер предлагаемых процентов, порядок их выплаты, иную информацию.

Договор о потребительском кредите должен будет содержать перечень условий, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей, а также информацию о расходах на дополнительные услуги со ссылкой на все тарифы и комиссии, подлежащие уплате.

Также НБУ определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. В частности, регулятор предлагает запретить включать в договоры положения, которые:

ограничивают возможность клиента подать жалобу относительно выполнения условий договора банком;

дают возможность банку изменять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления согласованными сторонами каналами коммуникаций;

дают право банку требовать от клиента оплаты за еще не предоставленные услуги;

дают право банку требовать досрочного возвращения кредита без определения в договоре уведомления клиента о таком требовании.

Напомним, по данным НБУ, в июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых, что на 1,1 п. п. ниже, чем в июне (10,8%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых, что на 0,7 п.п. ниже, чем июне (36,3%).