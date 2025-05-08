"Перший в історії американський Папа": Трамп привітав обрання Лева XIV

Американський президент Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Франсіса Прево з обранням Папою Римським. Новообраний понтифік став першим американцем на престолі Святого Петра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Трамп радісно відреагував на обрання Роберта Прево першим Папою-американцем.
"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево, якого щойно було призначено Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа", - написав пан Трамп на своїй платформі Truth Social.
Він наголосив, що це також велика честь для всієї країни.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже важливий момент!", - додав Трамп.
Нагадаємо, що 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи. Перша спроба обрати нового папу завершилась невдачею, але вже сьогодні кардинали таки змогли обрати нового Папу Римського і над Сикстинською капелою з'явився білий дим
Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево. Його папське ім'я буде Лев XIV, і як вже згадувалось, він стане першим американським Папою в історії.
В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.
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