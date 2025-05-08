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"Первый в истории американский Папа": Трамп поприветствовал избрание Льва XIV

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой Римским. Новоизбранный понтифик стал первым американцем на престоле Святого Петра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Трамп радостно отреагировал на избрание Роберта Прево первым Папой-американцем.

"Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был назначен Папой Римским. Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа", - написал господин Трамп на своей платформе Truth Social.

Он подчеркнул, что это также большая честь для всей страны.

"Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!", - добавил Трамп.

Избрание нового понтифика

Напомним, что 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы. Первая попытка избрать нового папу завершилась неудачей, но уже сегодня кардиналы таки смогли избрать нового Папу Римского и над Сикстинской капеллой появился белый дым

Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Его папское имя будет Лев XIV, и как уже упоминалось, он станет первым американским Папой в истории.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.

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