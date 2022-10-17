Честь и прямые обязанности. Багатскис отреагировал на продление контракта со сборной Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ .

Латвийский специалист готов до конца бороться за путевку на чемпионат мира-2023. Накануне он заключил соглашение с федерацией до конца отбора на Мундиаль.

"Я согласился продолжать работу со сборной Украины, хотя мой контракт и завершился после чемпионата Европы. Это предложение – честь для меня, и помогать баскетболу Украины – это мои прямые обязанности", – заявил Багатскис.

Наставник сборной уверен, что "сине-желтым" следует привить мнение о возможности использовать шансы для продолжения борьбы за ЧМ-2023. Он анонсировал изменения в подходе к работе с национальной командой.

"Важно продолжать работать над тем, чтобы приучать игроков, команду к ментальности победителей. Каждая игра должна быть для нас, как последняя. Мы должны играть в свой баскетбол, думать о своей игре и настраиваться только на победы", – добавил 55-летний тренер.

В квалификации к ЧМ-2023 украинская сборная проведет еще четыре матча. В частности, в ноябре "сине-желтые" будут противостоять Нидерландам и Исландии. Весной же украинцев будут ждать поединки против сборной Италии и тех же нидерландцев.