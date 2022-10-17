ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Честь и прямые обязанности. Багатскис отреагировал на продление контракта со сборной Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 октября 2022 11:28
Честь и прямые обязанности. Багатскис отреагировал на продление контракта со сборной Украины Фото: Айнарс Багатскис в кругу своих подопечных (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной баскетбольной команды Айнарс Багатскис прокомментировал продление сотрудничества с Федерацией баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Латвийский специалист готов до конца бороться за путевку на чемпионат мира-2023. Накануне он заключил соглашение с федерацией до конца отбора на Мундиаль.

"Я согласился продолжать работу со сборной Украины, хотя мой контракт и завершился после чемпионата Европы. Это предложение – честь для меня, и помогать баскетболу Украины – это мои прямые обязанности", – заявил Багатскис.

Наставник сборной уверен, что "сине-желтым" следует привить мнение о возможности использовать шансы для продолжения борьбы за ЧМ-2023. Он анонсировал изменения в подходе к работе с национальной командой.

"Важно продолжать работать над тем, чтобы приучать игроков, команду к ментальности победителей. Каждая игра должна быть для нас, как последняя. Мы должны играть в свой баскетбол, думать о своей игре и настраиваться только на победы", – добавил 55-летний тренер.

В квалификации к ЧМ-2023 украинская сборная проведет еще четыре матча. В частности, в ноябре "сине-желтые" будут противостоять Нидерландам и Исландии. Весной же украинцев будут ждать поединки против сборной Италии и тех же нидерландцев.

К слову, гандбольная сборная Украины проиграла Румынии в квалификации к Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Баскетбол
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины