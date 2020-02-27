"Батькивщину" профинансировали компании с признаками фиктивности, - ЧЕСНО

Гражданское движение ЧЕСНО выявило возможные нарушения финансирования политической партии "Батькивщина" на сумму в 3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧЕСНО.

Сообщается, что в четвертом квартале 2019 года "Батькивщина" получила 3 млн гривен от двух компаний. Средства были перечислены в один день - 31 октября, а обе компании были основаны за месяц до перечислений.

"3 миллиона гривен дали две фирмы: ООО "Артлокс" (1 млн) и ООО "Вайнолс" (2 млн). Обе зарегистрированы в Киеве, их возглавляет один человек - Дмитрий Терехов. Каждая из этих компаний имеет по 52 вида хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

При этом ЧЕСНО не смогло обнаружить ни одну из компаний по месту регистрации, также не обслуживаются и контактные телефонные номера.

"Все это может свидетельствовать о том, что реальной предпринимательской деятельности "Вайнолс" и "Артлокс" не ведут. Поэтому происхождение средств, которыми финансировали "Батькивщину", под вопросом", - сообщили активисты.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в финансовых отчетах 58 украинских политический партий за II квартал 2019 года. В частности, нарушения обнаружены в отчетах парламентский партий 9-го созыва Верховной рады - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

Также сообщалось, что НАПК распределило средства государственного финансирования уставной деятельности 5 политических партий на 2020 год. Партиям выделено 283 млн 530,9 тыс. гривен.