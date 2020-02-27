"Батьківщину" профінансували компанії з ознаками фіктивності, - ЧЕСНО

Громадянський рух ЧЕСНО виявило можливі порушення фінансування політичної партії "Батьківщина" на суму в 3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЧЕСНО.

Повідомляється, що в четвертому кварталі 2019 року "Батьківщина" отримала 3 млн гривень від двох компаній. Кошти були перераховані в один день - 31 жовтня, а обидві компанії були засновані за місяць до перерахувань.

"3 мільйони гривень дали дві фірми: ТОВ "Артлокс" (1 млн) і ТОВ "Вайнолс" (2 млн). Обидві зареєстровані в Києві, їх очолює одна людина - Дмитро Терехов. Кожна з цих компаній має 52 виду господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

При цьому ЧЕСНО не змогла виявити ні одну з компаній за місцем реєстрації, також не обслуговуються і контактні телефонні номери.

"Все це може свідчити про те, що реальної підприємницької діяльності "Вайнолс" і "Артлокс" не ведуть. Тому походження коштів, якими фінансували "Батьківщину", "під питанням", - повідомили активісти.

Раніше РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) виявило порушення у фінансових звітах 58 українських політичний партій за II квартал 2019 року. Зокрема, порушення виявлені у звітах парламентський партій 9-го скликання Верховної ради - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та "Голос".

Також повідомлялося, що НАПК розподілив кошти державного фінансування статутної діяльності 5 політичних партій на 2020 рік. Партіям виділено 283 млн 530,9 тис. гривень.