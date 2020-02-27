ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Батькивщину" профинансировали компании с признаками фиктивности, - ЧЕСНО

Новости » Политика     27.02.2020 - 16:25
"Батькивщину" профинансировали компании с признаками фиктивности, - ЧЕСНО
Фото: Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (пресс-служба "Батькивщины")

Компании выделившие 3 млн гривен "Батькивщине" не имеют признаков предпринимательской деятельности

Гражданское движение ЧЕСНО выявило возможные нарушения финансирования политической партии "Батькивщина" на сумму в 3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧЕСНО.

Сообщается, что в четвертом квартале 2019 года "Батькивщина" получила 3 млн гривен от двух компаний. Средства были перечислены в один день - 31 октября, а обе компании были основаны за месяц до перечислений.

"3 миллиона гривен дали две фирмы: ООО "Артлокс" (1 млн) и ООО "Вайнолс" (2 млн). Обе зарегистрированы в Киеве, их возглавляет один человек - Дмитрий Терехов. Каждая из этих компаний имеет по 52 вида хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

При этом ЧЕСНО не смогло обнаружить ни одну из компаний по месту регистрации, также не обслуживаются и контактные телефонные номера.

"Все это может свидетельствовать о том, что реальной предпринимательской деятельности "Вайнолс" и "Артлокс" не ведут. Поэтому происхождение средств, которыми финансировали "Батькивщину", под вопросом", - сообщили активисты.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в финансовых отчетах 58 украинских политический партий за II квартал 2019 года. В частности, нарушения обнаружены в отчетах парламентский партий 9-го созыва Верховной рады - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

Также сообщалось, что НАПК распределило средства государственного финансирования уставной деятельности 5 политических партий на 2020 год. Партиям выделено 283 млн 530,9 тыс. гривен.

Рейтинг "Европейской солидарности" вырос, а у "Голоса" снизился, - опрос В Раде рассказали, когда появится Бюро финансовых расследований
Новости Украины финансыБатькивщинанарушения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь