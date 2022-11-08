"Чесний словник": в ОП пояснили, що насправді означають заклики до дипломатії з РФ

Припинення вогню чи переговори Росією означали б для України лише втрату територій та виконання ультиматумів Кремля. Тож деяким західним політикам, які просувають ці ідеї варто перестати грати в цю дипломатичну гру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Чесний дипломатичний словник: "Припинення вогню" - зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси. "Переговори" - визнання ультиматумів Кремля. "Дипломатичне врегулювання" - умиротворення агресора, втрата територій. Може, годі грати в цю словесну гру?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито просить українське керівництво "продемонструвати відкритість до переговорів із РФ".

Тим часом президент Франції Емануель Макрон у своєму репертуарі виступив за поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. За його словами, нібито "перемовини закінчать війну і принесуть світу мир".

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