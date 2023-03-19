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Чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі

Ілюстративне фото: чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Медик-доброволець з Чехії отримав осколкові поранення через обстріл росіян на Донбасі. Волонтера мають перевезти до Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку волонтерського проєкту Phoenix, до якого входить медик.

"Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі зазнав осколкових поранень. Наразі його стан стабілізований, але ситуація важка і подальший розвиток подій неможливо передбачити. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на батьківщину", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що в рамках проєкту Phoenix чеські медики навчають військових надавати першу допомогу та самі транспортують поранених з фронту.

Нагадаємо, нещодавно польський волонтер отримав поранення через російський обстріл.

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Чехіяволонтери