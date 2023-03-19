Чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі

"Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі зазнав осколкових поранень. Наразі його стан стабілізований, але ситуація важка і подальший розвиток подій неможливо передбачити. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на батьківщину", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що в рамках проєкту Phoenix чеські медики навчають військових надавати першу допомогу та самі транспортують поранених з фронту.

Нагадаємо, нещодавно польський волонтер отримав поранення через російський обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.