Чешский медик-волонтер получил ранение из-за российских обстрелов на Донбассе

"Один из наших отважных медиков-добровольцев на Донбассе получил осколочные ранения. Сейчас его состояние стабилизировано, но ситуация тяжелая и дальнейшее развитие событий невозможно предсказать. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее вернуть его на родину", - сказано в сообщении.

Отметим, что в рамках проекта Phoenix чешские медики обучают военных оказывать первую помощь и сами транспортируют раненых с фронта.

Напомним, недавно польский волонтер получил ранение из-за российских обстрелов.

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