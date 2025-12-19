"Чеській ініціативі" бути. Новий міністр оборони Чехії продовжив програму на 2026 рік

Він розповів, що для армії Чехії головними питаннями залишаються ППО та виконання зобов’язань у межах НАТО. Зуна також наголосив на продовженні "Чеської ініціативи" для України.

"Я цього не заперечую, але нам потрібно говорити про ефективне управління", - зазначив він.

За його словами, підтримка України "сама собою зрозуміла".

"Росія є агресором, на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжуватимемо її підтримувати", - підкреслив він.

При цьому чеський міністр похвалив нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша за домовленість щодо винятку, який дозволить країні не брати участі в пакеті фінансування ЄС для України на 90 млрд євро.

"Найближчим часом мені потрібно посилити цивільне управління, оборонне планування та виконання союзницьких зобов’язань. За потреби ми маємо перезавантажити пріоритети оборони й армії. Пріоритет - протиповітряна оборона", - зазначив Зуна.