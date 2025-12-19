"Чешской инициативе" быть. Новый министр обороны Чехии продлил программу на 2026 год

Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение "Чешской инициативы" для Украины.

"Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении", - отметил он.

По его словам, поддержка Украины "сама собой разумеется".

"Россия является агрессором, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем продолжать ее поддерживать", - подчеркнул он.

При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.

"В ближайшее время мне нужно усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет - противовоздушная оборона", - отметил Зуна.