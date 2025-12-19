RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Чешской инициативе" быть. Новый министр обороны Чехии продлил программу на 2026 год

Фото: министр обороны Чехии Яромир Зуна (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа "Чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины, будет работать и в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение "Чешской инициативы" для Украины.

"Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении", - отметил он.

По его словам, поддержка Украины "сама собой разумеется".

"Россия является агрессором, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем продолжать ее поддерживать", - подчеркнул он.

При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.

"В ближайшее время мне нужно усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет - противовоздушная оборона", - отметил Зуна.

 

Чешская инициатива

Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.

Отметим, чешский лидер считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЧехияВооруженные силы Украины