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Чешский парламент отказался продлить чрезвычайное положение

Автор: Даша Харченко

Парламент Чехии не удовлетворил просьбу правительства продлить еще на месяц чрезвычайное положение в стране для противодействия коронавирусу. Правительство просило продлить ЧС до 16 марта.

Об этом сообщает Prague morning.

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Таким образом, действие чрезвычайного положения на территории Чехии истекает 14 февраля.

Премьер мотивировал просьбу продлить ЧС сложной эпидемиологической ситуацией в стране и необходимостью "предотвратить риск коллапса системы здравоохранения".

Напомним, в Чехии заявили, что карантинные ограничения перестали работать в борьбе с коронавирусом. Несоблюдение действующих ограничений со стороны граждан усугубляет ситуацию и заставляет правительство постоянно их продолжать.

Также правительство Чехии приняло новые правила вьезда иностранцев в страну, в том числе для украинцев. Они начали действовать с 5 февраля.

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