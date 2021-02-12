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Чеський парламент відмовився продовжити надзвичайний стан

Автор: Даша Харченко

Парламент Чехії не задовольнив прохання уряду продовжити ще на місяць надзвичайний стан в країні для протидії коронавірусу. Уряд просив продовжити НС до 16 березня.

Про це повідомляє Prague morning.

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Таким чином, дія надзвичайного стану на території Чехії спливає 14 лютого.

Прем’єр мотивував прохання продовжити НС складною епідеміологічною ситуацією в країні та необхідністю "упередити ризик колапсу системи охорони здоров’я".

Нагадаємо, в Чехії заявили, що карантинні обмеження перестали працювати в боротьбі з коронавірусом. Недотримання чинних обмежень з боку громадян погіршує ситуацію і змушує уряд постійно їх продовжувати.

Також уряд Чехії ухвалив нові правила в'їзду іноземців в країну, в тому числі для українців. Вони почали діяти з 5 лютого.

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