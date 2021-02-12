Чеський парламент відмовився продовжити надзвичайний стан

Парламент Чехії не задовольнив прохання уряду продовжити ще на місяць надзвичайний стан в країні для протидії коронавірусу. Уряд просив продовжити НС до 16 березня.
Про це повідомляє Prague morning.
Таким чином, дія надзвичайного стану на території Чехії спливає 14 лютого.
Прем’єр мотивував прохання продовжити НС складною епідеміологічною ситуацією в країні та необхідністю "упередити ризик колапсу системи охорони здоров’я".
Нагадаємо, в Чехії заявили, що карантинні обмеження перестали працювати в боротьбі з коронавірусом. Недотримання чинних обмежень з боку громадян погіршує ситуацію і змушує уряд постійно їх продовжувати.
Також уряд Чехії ухвалив нові правила в'їзду іноземців в країну, в тому числі для українців. Вони почали діяти з 5 лютого.