Чехия вводит новые требования для въезда иностранцев: что изменилось

Фото: люди в масках (freepik.com)

Правительство Чехии утвердило новые правила въезда иностранцев в страну, в том числе для украинцев. Они начнут действовать с 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии.

Новая защитная мера введена из-за неблагоприятного развития пандемии и опасений по распространению новых штаммов коронавируса.

Так, с пятницы перед поездкой в Чехию жителям большинства стран необходимо будет пройти тестирование на COVID-19.

При этом правительство расширило так называемый "светофор" для путешествий и добавило "темно-красную зону", в которую попадают страны с очень высоким риском заражения. Это все так называемые третьи страны (страны вне ЕС), в том числе Украина.

Так, украинцам, кроме сдачи теста на коронавирус, по прибытию обязательно пройти пятидневный карантин. Однако для выхода из карантина необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест.

Напомним, правительство Чехии приняло решение ужесточить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Новые ограничения вступят в действие в субботу, 30 января.

Кроме того, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек.