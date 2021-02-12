Чешский парламент отказался продлить чрезвычайное положение

Парламент Чехии не удовлетворил просьбу правительства продлить еще на месяц чрезвычайное положение в стране для противодействия коронавирусу. Правительство просило продлить ЧС до 16 марта.

Напомним, в Чехии заявили, что карантинные ограничения перестали работать в борьбе с коронавирусом. Несоблюдение действующих ограничений со стороны граждан усугубляет ситуацию и заставляет правительство постоянно их продолжать.

Также правительство Чехии приняло новые правила вьезда иностранцев в страну, в том числе для украинцев. Они начали действовать с 5 февраля.