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Чешский парламент отказался продлить чрезвычайное положение

Новина українською → Чехия, Пятница 12 февраля 2021 03:42
Чешский парламент отказался продлить чрезвычайное положение Фото: Чехия (pexels)
Автор: Даша Харченко

Парламент Чехии не удовлетворил просьбу правительства продлить еще на месяц чрезвычайное положение в стране для противодействия коронавирусу. Правительство просило продлить ЧС до 16 марта.

Об этом сообщает Prague morning.

Таким образом, действие чрезвычайного положения на территории Чехии истекает 14 февраля.

Премьер мотивировал просьбу продлить ЧС сложной эпидемиологической ситуацией в стране и необходимостью "предотвратить риск коллапса системы здравоохранения".

Напомним, в Чехии заявили, что карантинные ограничения перестали работать в борьбе с коронавирусом. Несоблюдение действующих ограничений со стороны граждан усугубляет ситуацию и заставляет правительство постоянно их продолжать.

Также правительство Чехии приняло новые правила вьезда иностранцев в страну, в том числе для украинцев. Они начали действовать с 5 февраля.

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