Чеський парламент відмовився продовжити надзвичайний стан

Парламент Чехії не задовольнив прохання уряду продовжити ще на місяць надзвичайний стан в країні для протидії коронавірусу. Уряд просив продовжити НС до 16 березня.

Нагадаємо, в Чехії заявили, що карантинні обмеження перестали працювати в боротьбі з коронавірусом. Недотримання чинних обмежень з боку громадян погіршує ситуацію і змушує уряд постійно їх продовжувати.

Також уряд Чехії ухвалив нові правила в'їзду іноземців в країну, в тому числі для українців. Вони почали діяти з 5 лютого.