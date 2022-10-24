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У черзі на інспекцію "зерновим коридором" стоїть 113 суден

Фото: черга суден зерновим коридором перевищує 113 суден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Спільному координаційному центрі під егідою ООН підтвердили, що експорт зерна з України через чорноморські протоки здійснюється із серйозними затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Спільного координаційного центру.

Повідомляється, що на сьогодні, 24 жовтня, черга на інспекцію для подальшого руху в українські порти Чорного моря для завантаження українською агропродукцією становить 113 суден.

Раніше Зеленський заявив, що Російська Федерація зриває зернову угоду , штучно створивши чергу зі 150 кораблів, які не можуть потрапити до українських портів і завантажитися агропродукцією.

Також пізніше в МЗС заявили, що в результаті дій РФ понад 165 судів наразі застрягли в черзі біля протоки Босфор та їхня кількість щодня збільшується.

Зерновий коридор Чорним морем почав роботу в серпні за посередництва Туреччини та ООН. На сьогодні відомо, що сторони мають продовжити угоду, яка діє до 22 листопада.

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