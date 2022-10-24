RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В очереди на инспекцию по "зерновому корридору" стоит 113 суден

Фото: очередь суден по зерновому коридору превышает 113 суден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Совместном координационном центре под эгидой ООН подтвердили, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы осуществляется с серьезными задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совместного координационного центра.

Сообщается, что по состоянию на сегодня, 24 октября, очередь на инспекцию для дальнейшего движения в украинские порты Черного моря для загрузки украинской агропродукцией составляет 113 судов.

Ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.

Также позже в МИД заявили, что в результате действий РФ более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

Зерновой коридор по Черному морю начал работу в августе при посредничестве Турции и ООН. На сегодня известно, что стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуООН