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"Червону" і "зелену" гілки метро у Києві з'єднають автобусами

22:27 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: київський автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)

Автобуси допоможуть киянам дістатися до "зеленої" гілки метро від "червоної". Влада запланувала нові маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов'язків начальника Київської МВА Андрій Ткачова в ефірі телемарафону.

Автобуси з'єднають дві гілки метро у Києві

У Києві планують запустити додаткові автобусні маршрути. Транспорт підвозитиме пасажирів від "червоної" до "зеленої" гілки метро, каже Ткачов.

"Зараз прораховано маршрути, які будуть довозити людей, які живуть біля "червоної" гілки метро, до "зеленої", щоб вони могли вже пересісти потім на зелену гілку метро і дістатися іншого берега", - уточнив він.

Як каже Ткачов, наразі додатково працюють 12 транспортних засобів. Також запущено новий маршрут, який дублює "червону" гілку метро.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві відновили рух поїздів на наземній ділянці зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози.

Крім того, "зелена" гілка київського метро може відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але лише після експертного висновку щодо стану споруди від науковців.

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