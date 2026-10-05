"Червону" і "зелену" гілки метро у Києві з'єднають автобусами

Автобуси з'єднають дві гілки метро у Києві

У Києві планують запустити додаткові автобусні маршрути. Транспорт підвозитиме пасажирів від "червоної" до "зеленої" гілки метро, каже Ткачов.

"Зараз прораховано маршрути, які будуть довозити людей, які живуть біля "червоної" гілки метро, до "зеленої", щоб вони могли вже пересісти потім на зелену гілку метро і дістатися іншого берега", - уточнив він.

Як каже Ткачов, наразі додатково працюють 12 транспортних засобів. Також запущено новий маршрут, який дублює "червону" гілку метро.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві відновили рух поїздів на наземній ділянці зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози.