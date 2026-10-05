"Красную" и "зеленую" ветки метро в Киеве соединят автобусами

Автобусы соединят две ветки метро в Киеве

В Киеве планируется запустить дополнительные автобусные маршруты. Транспорт будет подвозить пассажиров в ид "красной" к "зеленой" ветви метро , говорит Ткачев.

"Сейчас просчитаны маршруты, которые будут довозить людей, живущих у "красной" ветки метро, до "зеленой", чтобы они могли уже пересесть потом на зеленую ветвь метро и добраться до другого берега", - уточнил он.

Как говорит Ткачев, в настоящее время дополнительно работают 12 транспортных средств. Также запущен новый маршрут , который дублирует "красную" ветку метро.

Ранее РБК-Украина писала, чтов Киеве возобновили движение поездов на наземном участке зеленой ветки метро во время желтого уровня угрозы.