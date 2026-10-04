Зелена гілка метро Києва відновила рух в "жовту" тривогу

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У Києві відновили рух поїздів на наземній ділянці зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд в обох напрямках. Від сьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра;

перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється. Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках: "Сирець" - "Видубичі";

"Осокорки" - "Червоний Хутір".