Зелена гілка метро Києва відновила рух в "жовту" тривогу
12:10 04.10.2026 Нд
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Фото: зелена гілка метро Києва відновила рух в "жовту" тривогу (Getty Images)
У Києві відновили рух поїздів на наземній ділянці зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд в обох напрямках.
Від сьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують:
- під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра;
- у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється.
Під час червоного рівня поїзди курсуватимуть на ділянках:
- "Сирець" - "Видубичі";
- "Осокорки" - "Червоний Хутір".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зелена гілка київського метро може відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але лише після експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів.
Рух припиняли через урари російських дронів по мосту.