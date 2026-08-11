Червоноградська ЦЗФ під загрозою знищення: уряд закликають втрутитися

Зокрема, експерт звернув увагу на тривалий простій підприємства та його значення для роботи державних шахт і теплової генерації.

"Абсурд: державна збагачувальна фабрика на Заході України, без якої не працюють державні шахти і не отримують паливо ТЕС, стоїть восьмий місяць - і не через ракету. Вона просто стоїть", - наголосив Сазонов.



За його словами, Червоноградська ЦЗФ зупинилася ще у січні, хоча попит на газове вугілля високий, а саме підприємство не є збитковим.

Причиною кризи Сазонов назвав багаторічне протистояння кредиторів у межах санації, яка триває вже сім з половиною років.

"Вбиває його не ринок і не ворог, а затяжна війна кредиторів навколо санації, яка тягнеться 7,5 років", - заявив політолог.



Сазонов зазначив, що за час простою фабрика фізично руйнується: обвалюються споруди, у бункерах тліє вугілля, працівники звільняються, а місцева громада стикається з екологічними проблемами. Усе це, за його словами, відбувається напередодні складного опалювального сезону.



Окремо він розкритикував позицію Міністерства енергетики. За його словами, держава, маючи більшість голосів кредиторів, досі не змогла забезпечити призначення незалежного керуючого через оскарження міноритарного кредитора з часткою менше 5%.

Міненерго нічого не вдяіло, щоб розблокувати актив, від якого залежать світло і тепло цілого регіону, висловив думку експерт.

На його думку, ситуація з Червоноградською ЦЗФ стала конкретним тестом для нового уряду: фабрику необхідно запустити до опалювального сезону, погасити борги перед працівниками та усунути екологічну загрозу.



"Або влада швидко і принципово запускає фабрику до опалювального сезону, гасить борги перед працівниками і знімає екозагрозу - або й далі імітує безпорадність, і тоді пояснити восьмимісячний простій стратегічного активу напередодні зими буде вже нічим", - сказав Сазонов.