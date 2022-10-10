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Червоний Хрест заперечив призупинення роботи в Україні

Фото: Червоний Хрест заперечив призупинення роботи в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародний комітет Червоного хреста продовжує працювати в Україні, незважаючи на масований російський обстріл.

Про це сказав представник Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, поширена виданням Reuters інформація не відповідає дійсності.

"Ми продовжуємо працювати в Україні", - заявив він.

На офіційній Twitter-сторінці Червоного Хреста в Україні опублікували інформацію, що їх діяльність не була припинена в країні.

"Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли про можливе призупинення роботи Червоного Хреста в Україні.

Як відомо, у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО. Що на даний момент відомо про масовану атаку росіян на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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