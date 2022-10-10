Красный Крест отрицает приостановку работы в Украине

Международный комитет Красного креста продолжает работать в Украине, несмотря на массированный российский обстрел.
Об этом сказал представитель Красного Креста в Украине Александр Власенко в комментарии РБК-Украина.
По его словам, распространенная изданием Reuters информация не соответствует действительности.
"Мы продолжаем работать в Украине", – заявил он.
На официальной Twitter-странице Красного Креста в Украине опубликовали информацию, что их деятельность не была прекращена в стране.
"Чтобы было понятно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, приспосабливаясь к ухудшению ситуации с безопасностью, если это потребуется", - говорится в сообщении.
Напомним, что СМИ сообщали о возможной приостановке работы Красного Креста в Украине.
Как известно, в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО. Что на данный момент известно о массированной атаке россиян на Украину - читайте в материале РБК-Украина .
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