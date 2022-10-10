Красный Крест отрицает приостановку работы в Украине

По его словам, распространенная изданием Reuters информация не соответствует действительности.

"Мы продолжаем работать в Украине", – заявил он.

На официальной Twitter-странице Красного Креста в Украине опубликовали информацию, что их деятельность не была прекращена в стране.

"Чтобы было понятно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, приспосабливаясь к ухудшению ситуации с безопасностью, если это потребуется", - говорится в сообщении.